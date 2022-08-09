В НБУ оценили ситуацию с курсом доллара

Ситуация на наличном валютном рынке стабилизируется. В частности, в Нацбанке видят положительные результаты от решения о запрете обменникам публиковать курс доллара на табло, пишет Ирина Гамерская, РБК-Украина.

Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в эфире телемарафона.

Обменные пункты

"Запрет публиковать курс (в обменниках, - ред.) было одним из решений в комплексе, когда мы подошли к регулированию наличного валютного рынка. Наше решение имеет целый комплекс требований к небанковским обменным пунктам, в том числе требования, которые должны обезопасить клиентов и кассиров, требования по проведению операций с обязательным использованием РРО" , - отметила она.

Рожкова добавила, что одним из дополнительных пунктов стало требование прекратить публикацию курса валют. Для такого решения было несколько причин.

"Во-первых, мы увидели, что часто не соответствует курс, который мы видим на табло, тому курсу, по которому реально осуществляется операция - это введение в заблуждение. Во-вторых, действительно, после нашего решения (о повышении курса, - ред.) мы увидели, что некоторые обменные пункты начали использовать ситуацию в спекулятивных целях, разгоняя курс, хотя оснований для этого не было" , - пояснила Рожкова.

Банки

В НБУ добавили, что сейчас турбулентность на наличном рынке улеглась, рынок успокоился.

"Одним из наших решений было еще и разрешить банкам предлагать больше наличной валюты, это также сработало. На сегодня мы ожидаем, что банки, для того чтобы удовлетворять граждан, начнут работу своих отделений, в том числе, в выходные дни, чтобы не было ажиотажного спроса" , - рассказала Рожкова.

По ее словам, решение НБУ в комплексе уже принесли результат, поэтому в Нацбанке надеются, что в будущем это будет залогом относительной стабилизации на наличном рынке.

Отмена запрета

Рожкова также объяснила недавние решения по отмене определенных валютных запретов. Так, в начале войны НБУ запретил банкам и обменникам покупать у граждан валюту по курсу ниже, чем установлен НБУ.

"В первые дни было очень много страшных вещей и людям, чтобы переехать куда-то, нужна была гривна. Они сдавали доллары, которые имели, и мы увидели, что некоторые пункты валют принимают доллары по очень заниженному курсу. Было установлено 29,25 гривен за доллар - курс НБУ, а принимали по курсу 24-25 гривен. Сегодня, когда рынок уже сбалансировался и ситуация немного разрешилась, мы не видим нужды в этом запрете и мы его отменили" , - рассказала представительница НБУ.

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