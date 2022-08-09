Энергоатом оценил последствия аварии на ЗАЭС

Последствия аварии на Запорожской АЭС в результате действий оккупантов могут быть в десять раз сильнее катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом, со ссылкой на Энергоатом, сообщает Корреспондент.

Так, для оценки возможных последствий катастрофы на ЗАЭС специалисты Государственного агентства по управлению зоной отчуждения отталкивались от последствий аварии 1986 года на ЧАЭС.

"На четвертом реакторе ЧАЭС было 2 000 топливных сборок, на ЗАЭС в шести реакторах и в хранилище отработанного ядерного топлива содержится до 18 тыс. топливных сборок (в 9-10 раз больше). То есть последствия аварии на ЗАЭС могут быть в десять раз мощнее, чем в 1986-м на ЧАЭС" , - говорится в сообщении.

Также специалисты утверждают, что в случае аварии площадь потенциальной зоны отчуждения составит до 30 тыс. км² (как 10 Чернобыльских зон отчуждения), а Запорожская область фактически будет потеряна для проживания и хозяйства. При этом площадь потенциальной загрязненной территории - до 2 млн км², а степень заражения других территорий Украины и Европы, России и Беларуси будет зависеть от ветра.

"Количество ликвидаторов может составлять от 1 млн человек, а погибших - десятки тысяч, в зависимости от текущего количества людей на территории Запорожской области, количество эвакуированных/отселенных лиц - от 2 млн человек. Также на необъятное количество лет будет загрязнена река Днепр. Авария может привести к выбросу радиоактивного цезия-137 в количествах, опасных для здоровья людей, почв, водоемов. Основная часть выбросов придется на Украину, но пострадают также ЕС, Беларусь и Россия" , – написала Лала Тарапакина, советница министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

К аварии может привести пожар, взрыв или поражение снарядами, бомбами, ракетами.