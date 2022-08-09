Пентагон: сотни HIMARS Украине не нужны

Украине не нужно поставлять сотни систем HIMARS, необходимо обеспечить непрерывные поставки боеприпасов к ним. Об этом заявил замглавы Пентагона Колин Каль, сообщает Корреспондент.

"Мы отправили 16 систем HIMARS, что на самом деле довольно много. Опять же, это не те системы, которые, по нашим оценкам, нужны сотнями, чтобы оказать такое воздействие. Это системы точного наведения для очень конкретных типов целей, и украинцы используют их именно так" , – сказал он.

Представитель Пентагона напомнил, что по три схожих с HIMARS систем – M270 и MARS II - обязались предоставить Украине Нидерланды и Германия.

Каль подтвердил, что в новом пакете военной помощи США будут поставлены высокоточные боеприпасы GMLRS для HIMARS, которые поражают цели на расстоянии 70 км. С их помощью ВСУ поражают узлы командования и управления, центры обеспечения и логистики, ключевые радарные системы.

Он отметил, что точечные удары HIMARS заставили РФ отодвинуть тылы вглубь.