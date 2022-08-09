Подоляк призвал мир немедленно остановить российский нацизм

Россия предлагает миру принять новый нацизм, который продолжает формироваться внутри страны-агрессора. Кремль с его людоедской идеологией необходимо немедленно остановить, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Россия предлагает человечеству принять "нацистский мир 2.0", предусматривающий "право силы". А с ним — массовые казни, пытки, похищение детей, фильтрационные концлагеря. Все это преподносится под брендом "русский мир". До газовых камер остается полшага. Это категорически нужно остановить. Сейчас" , — подчеркнул Подоляк.

Росія пропонує людству прийняти «Нацистський світ 2.0», що передбачає «право сили». А з ним – масові страти, тортури, викрадення дітей, фільтраційні концтабори. Все це подається під брендом «Русский мир». До газових камер лишається півкроку. Це категорично треба зупинити. Зараз. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 9, 2022

Напомним, ранее советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк заявил, что Россия планирует на полгода заморозить войну, чтобы стянуть больше войск и вооружения на фронт. Кремль ожидает, что Запад устанет поддерживать Украину.