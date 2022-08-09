Подоляк призвал мир немедленно остановить российский нацизм
Россия предлагает миру принять новый нацизм, который продолжает формироваться внутри страны-агрессора. Кремль с его людоедской идеологией необходимо немедленно остановить, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
"Россия предлагает человечеству принять "нацистский мир 2.0", предусматривающий "право силы". А с ним — массовые казни, пытки, похищение детей, фильтрационные концлагеря. Все это преподносится под брендом "русский мир". До газовых камер остается полшага. Это категорически нужно остановить. Сейчас", — подчеркнул Подоляк.
Напомним, ранее советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк заявил, что Россия планирует на полгода заморозить войну, чтобы стянуть больше войск и вооружения на фронт. Кремль ожидает, что Запад устанет поддерживать Украину.