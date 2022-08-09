СМИ: в Крыму возле военного аэродрома прогремели несколько взрывов

Во вторник, 9 августа в оккупированном Россией Крыму прогремели несколько взрывов, сообщает Новое время.

По данным издания, взрывы прогремели в Новофедоровке в Сакском районе на западе оккупированного Крыма.

В Telegram сообщают, что взрывы прогремели около военного аэродрома.

Дым виден как на суше, так и в море.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявлял, что военная техника в Крыму и корабли Черноморского флота РФ — одни из целей Украины, которые нужно поражать с помощью американских РСЗО.

Посол США в Киеве Бриджит Бринк заявляла, что украинская сторона сама будет решать, для стрельбы на какое расстояние использовать американские РСЗО HIMARS.

13 июля в эфире Радио НВ секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что оккупанты «напряжены» из-за оружия, которое получает Украина от западных партнеров, а потому усилили оборону Крымского моста.