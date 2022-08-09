МВД: Украина получила ракеты дальностью поражения до 300 км

Украина получила высокоточные ракеты дальнего радиуса действия для реактивных систем залпового огня, сообщает Деловая столица.

Об этом написал в своем Telegram-канале советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса Президента, исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив.

"Как вы могли понять – ракеты с дальностью 200-300 км уже у нас на вооружении и применяются. Взрывы в Мелитополе, а сегодня на аэродроме в Новофедоровке в Крыму – публичное доказательство этого. Оккупанты явно оказались не готовы к этому факту, что мы видим из масштабов их потерь" , — отметил он.

Андрусив также посоветовал российским оккупантам не пользоваться Крымским мостом, намекнув, что он также является целью украинской артиллерии.

Как сообщалjось, в Новофедоровке в оккупированном Крыму слышны взрывы на военной авиабазе.