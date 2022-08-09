ОВА: россияне стали вывозить семьи из Херсона после ударов ВСУ
Россияне во временно оккупированном Херсоне стали вывозить семьи из города после ударов ВСУ по Антоновскому мосту, сообщает Новое время.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.
"Вследствие недавних ударов ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостам у оккупантов началась паника", — сообщается в Telegram.
По данным администрации, в понедельник, 8 августа, Антоновский мост был окружен оккупантами по обе стороны, а местных жителей не пропускали.
"Также из-за этих событий начался массовый вывоз семей военных России, живших в Херсоне", — говорится в сообщении.
27 июля ВСУ нанесли удары по Антоновскому мосту в Херсоне. После этого коллаборанты признали, что движение по мосту невозможно. Они также признали, что был нанесен удар по железнодорожному мосту, который расположен примерно 6 километров от автомобильного.
В ночь на понедельник, 8 августа, украинские военные вновь нанесли удары по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области, а также атаковали вражеские базы на юге страны.