В Минобороны России назвали причину взрывов на авиабазе в Крыму

Причиной взрывов на авиабазе в Новофедоровке в оккупированном Крыму якобы стала детонация боеприпасов, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России со ссылкой на "РИА Новости".

"Девятого августа, около 15:20, на территории аэродрома Саки в районе населенного пункта Новофедоровка, на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов" , — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что при взрыве никто не пострадал, авиационная техника на аэродроме повреждений не получила. В настоящее время "принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин взрыва".

Как сообщалось, в Новофедоровке в оккупированном Крыму были слышны взрывы на военной авиабазе.

Советник главы Министерства внутренних дел Украины, исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив заявил, что Украина получила высокоточные ракеты с радиусом поражения до 300 км.