Появились первые видео очевидцев после серии взрывов в Крыму

В соцсетях появились первые видео очевидцев из временно оккупированного РФ Крыма, где в поселке Новофедоровка Сакского района во вторник, 9 августа, прогремело сразу несколько взрывов, сообщает Новое время.

На них видны огромный гриб из клубов густого черного дыма, поднимающегося в небо с места происшествия на сотни метров.

Информации о возможных погибших или пострадавших пока не поступало, однако, как сообщают местные жители, на место происшествия из Евпатории выехало большое количество машин скорой помощи.

Причины взрывов на данное время не известны.