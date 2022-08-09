Появились первые видео очевидцев после серии взрывов в Крыму

Появились первые видео очевидцев после серии взрывов в Крыму

В соцсетях появились первые видео очевидцев из временно оккупированного РФ Крыма, где в поселке Новофедоровка Сакского района во вторник, 9 августа, прогремело сразу несколько взрывов, сообщает Новое время.

На них видны огромный гриб из клубов густого черного дыма, поднимающегося в небо с места происшествия на сотни метров.

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Информации о возможных погибших или пострадавших пока не поступало, однако, как сообщают местные жители, на место происшествия из Евпатории выехало большое количество машин скорой помощи.

Причины взрывов на данное время не известны.

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