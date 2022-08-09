США объявили о санкциях в отношении 100 чиновников режима Лукашенко

Государственный департамент США объявил о введении ограничений в отношении 100 белорусских официальных лиц, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

"Сегодня мы объявляем о введении визовых ограничений в отношении 100 должностных лиц режима и связанных с ними лиц за их участие в подрыве или нанесении ущерба демократическим институтам или в препятствовании переходу к демократии в Беларуси" , - говорится в заявлении.

В список входят лица, занимающие высокие должности в администрации Лукашенко, МВД, Комитете государственной безопасности (КГБ), Центральной избирательной комиссии, Генеральной прокуратуре, Главном управлении Следственного комитета, Министерстве транспорта и связи, Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, Военно-воздушных силах и Войсках противовоздушной обороны.

Среди подсанкционных лиц также члены парламента, судьи, сотрудники службы безопасности, члены исполнительных комитетов и администраторы государственных университетов.

В Госдепе отметили, что включенные в список лица были вовлечены в насильственные аресты мирных демонстрантов, обыски домов и офисов журналистов, представителей оппозиции и активистов, фальсификации выборов и другие нарушения.