Энергоатом: Россия начала процесс подключения ЗАЭС в Крым
Россия начала реализовывать план по подключению ЗАЭС к российской энергосистеме и отключению ее от украинской, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил президент Энергоатома Петр Котин в эфире телемарафона.
Котин объяснил, что россияне попытаются отключить от Запорожской АЭС оккупированные регионы юга Украины, а затем провести электросеть из Крыма.
"Персонал Росатома передал на станцию специальную программу по переподключению ЗАЭС в Крым.
Предпосылкой этой программы является повреждение линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины.
Чтобы переключить ЗАЭС на Крым, ей нужно погасить весь юг Украины – оккупированные части Херсонской и Запорожской областей.
Это написано в программе. После этого они начинают снова заживлять области от подстанции в Джанкое, постепенно доходят до Каховской, а затем заживляют ЗАЭС.
После чего ее (ЗАЭС – ред.) уже невозможно будет подключить к украинской энергосистеме, она останется на российской частоте.
Это их план, и они начали его реализовать".
По его словам, реализация этого плана состоит в том, что в течение трех дней повреждено три линии ЗАЭС, и она сейчас работает с выдачей в одну линию.
Напомним: 6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар, попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.
Женщина попала в реанимацию после обстрела 7 августа.