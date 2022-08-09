Минобороны Украины саркастично прокомментировало взрывы в Крыму

Украина не имеет отношения к пожару на авиабазе в Новофедоровке в оккупированном Крыму, сообщает Деловая столица.

Об этом заявили в Министерстве обороны Украины.

"Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах" , — говорится в сообщении.

В Минобороны также допустили, что Россия может использовать пожар на авиабазе в информационной войне.

"Не исключаем, что оккупанты "случайно" найдут какие-нибудь характерные "шеврон", "визитку" или даже "ДНК" , — говорится в сообщении.

В Минобороны обратили внимание, что одежда из хлопка является "очень гигиеничной".

Напомним, во вторник, 9 августа, в Новофедоровке Сакского района в оккупированном Крыму в районе российской авиабазы раздалось несколько взрывов.

Советник главы Министерства внутренних дел Украины, исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив заявил, что Украина получила высокоточные ракеты с радиусом поражения до 300 км.

В Министерстве обороны России заявили, что на авиабазе произошла детонация боеприпасов. При этом люди и техника не пострадали. Крымские "власти" объявили эвакуацию в Сакском районе.

Однако позже так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что в результате взрывов один человек погиб и пятеро, в том числе ребенок, получили травмы.

Российские пропагандистки Маргарита Симоньян и Ольга Скабеева возмущены взрывами на авиабазе.