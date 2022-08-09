NYT: ВСУ нанесли удар по авиабазе в Крыму украинским оружием

Защитники Украины нанесли удар по авиабазе в оккупированном Крыму, используя оружие украинского производства, сообщает Новое время.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванного «высокопоставленного украинского военного чиновника со знанием ситуации».

Газета пишет, что их собеседник, говоривший на условиях анонимности, «подтвердил, что за атакой стоят украинские силы».

"Это была авиабаза, с которой регулярно взлетали самолеты для ударов по нашим войскам на южном фронте" , — сказал источник NYT.

Инфографика: НВ

Украинский военный чиновник не стал раскрывать тип оружия, но уточнил, что оно украинского производства. Ранее в Министерстве обороны Украины официально сообщили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома Саки в Крыму.

Во вторник, 9 августа в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов — по данным СМИ, в районе военного аэродрома Саки у Новофедоровки на западе Крыма. Минобороны страны-агрессора России утверждает, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, шесть — пострадали.

Ранее программа Схемы со ссылкой на спутниковые снимки сообщала, что возле города Саки расположен один из ключевых для российской авиации аэродромов в оккупированном Крыму. Там базировался 43-й истребительный авиационный полк ВКС России, в составе которого в основном самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.