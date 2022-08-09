Залужный побеседовал с главнокомандующим силами НАТО в Европе

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообщался по телефону с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи, сообщает Украинская правда.

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

Он не раскрыл все детали разговора, но сказал следующее:

"Взаимное доверие, постоянный диалог на стратегическом уровне и эффективное сотрудничество на оперативном звене способствуют тому, что сотрудничество между Вооруженными Силами Украины и Командованием Вооруженных Сил США в Европе является системным и результативным, а процесс предоставления военной помощи Украине непрерывным".