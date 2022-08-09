Латвия хочет судиться в ЕСПЧ против России вместе с Украиной

Латвия попросила у Европейского суда по правам человека разрешение присоединиться к делу "Украина против России" в качестве третьей стороны, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении МИД Латвии.

"Сегодня, 9 августа 2022 года, ссылаясь на пункт 2 статьи 36 Европейской конвенции о защите основополагающих прав и свобод (Конвенция), Латвия обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой разрешить присоединиться в качестве третьей стороны к делу Украины против России" , - говорится в заявлении.

Это первый случай, когда Латвия воспользовалась своими правами в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Конвенции, чтобы потребовать разрешения вступить в межгосударственное дело как третья сторона.

Ранее Латвия участвовала как третья сторона в нескольких производствах, когда ЕСПЧ рассматривал индивидуальные заявления по поводу вероятных нарушений Конвенции другими договорными сторонами.

Межгосударственные дела представляются в соответствии со статьей 33 Конвенции, позволяющей любой стороне Конвенции обращаться в Суд относительно вероятного нарушения положений Конвенции другой стороной.

Если ЕСПЧ разрешит Латвии присоединиться к делу, она будет иметь право подать замечания по поводу толкования положений Конвенции, которые являются предметом межгосударственного рассмотрения.

Недавно Латвия подала в Секретариат Международного суда ООН заявление о вступлении в дело по обвинениям в геноциде по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него (Украина против Российской Федерации).