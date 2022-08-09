Е-пенсионное и е-вид на жительство: в "Дія" тестируют два новых документа

В приложении "Дія" стартовало бета-тестирование электронных пенсионного удостоверения и вида на временное или постоянное проживание, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают в "Дія".

"Стартует бета-тест е-пенсионного и вида на временное или постоянное проживание в Дія.

10500 украинцев тестируют два цифровых документа в приложении для подтверждения личности или при получении соответствующих госуслуг".

Зарегистрированные желающие уже могут приступить к тестированию новых продуктов Дія: письма пришли им на почту.

Проект реализуется при поддержке проекта "Цифровые, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине" (Проект поддержки Дія), внедряемого ПРООН при поддержке Швеции.

Министерство цифровой трансформации Украины сотрудничает по этим вопросам с Министерством внутренних дел Украины, Министерством социальной политики, Государственной миграционной службой Украины и Пенсионным фондом Украины.