CNN: Джонсон и Макрон обсудили влияние военной помощи на войну в Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора заявили, что помощь их стран украинским защитникам "вносит значительное влияние" в войну против России, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает CNN.

"Они согласились с тем, что усилия Великобритании и Франции по подготовке и оснащению украинских войск оказали значительное влияние на войну" , - говорится в отчете Даунинг-стрит по результатам беседы.

Также оба лидера согласились с тем, что "нельзя допустить усталости Запада от войны".

В заявлении Елисейского дворца говорится, что лидеры стран подтвердили решимость поддерживать Украину "столько, сколько будет необходимо".

В отчетах также говорится, что Макрон и Джонсон обсудили другие вопросы, в частности продовольственный кризис, вызванный российской агрессией против Украины.

Напомним, 1 августа президент Украины Владимир Зеленский и Макрон вели переговоры полтора часа.

Зеленский попросил лидера Франции помочь с разблокированием макрофинансовой помощи на 9 млрд евро для Украины.