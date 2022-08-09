Подоляк о взрывах на военном аэродроме в Крыму: мы здесь при чем?

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев непричастен к взрывам на аэродроме в Новофедоровке в оккупированном Россией Крыму, сообщает Украинская правда.

Об этом Михаил Подоляк сообщил в эфире "Дождя", а также в Twitter.

"Конечно, нет. Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил Российской Федерации".

Подоляк сказал российскому телеканалу, что причины взрывов могли быть любыми: от детонации боеприпасов, о которой говорит Минобороны России, до "головотяпства" в российской армии.

"Может ли это быть кто-то из партизанского движения, которое набирает обороты? Конечно, потому что люди, которые жили в оккупации, понимают, что время оккупации заканчивается и нужно свою позицию проявлять. Это происходит потому, что возврат [захваченного Крыма] обязан быть".

При этом в Twitter Подоляк написал:

"Демилитаризация Российской Федерации – неотъемлемая часть обеспечения глобальной безопасности. Будущее полуострова Крым – быть жемчужиной Черного моря, национальным парком с уникальной природой и мировым курортом. Не военной базой для террористов. Всё только начинается".

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