Сепаратистка Екатерина Губарева заявила о намерении России объединить захваченные территории Николаевской и Херсонской областей Украины, сообщает Новое время.

По словам Губаревой, которую оккупанты называют «заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области», россияне это делают якобы для того, чтобы выплачивать пенсии местным жителям.

"Чтобы можно было там и пенсии платить, и социальные выплаты, и обеспечивать мобильной связью" , — заявила она.

Ранее оккупационные власти заявляли о намерении провести псевдореферендумы в захваченных частях Херсонской и Запорожской областей Украины.

В Белом доме заявляли, что российские оккупанты готовятся к аннексии территорий, захваченных после 24 февраля, и хотят повторить те же схемы с псевдореферендумами, что и в 2014 году.

Украинская разведка и СБУ также фиксируют подготовку оккупантов к проведению фиктивных «референдумов».