Лукашук: россияне выпустили 40 снарядов из РСЗО по Никопольскому району

Россияне обстреляли из РСЗО Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего два человека пострадали, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Николай Лукашук.

"Российские оккупационные войска продолжают „кошмарить“ наши общины" , — написал он в Telegram.

Он уточнил, что оккупанты совершили 40 выстрелов из РСЗО по направлению Мировской общины. В результате мужчина и женщина получили осколочные ранения, сказал он. Лукашук также добавил, что был поврежден газопровод, а точная информация о разрушениях выясняется.

Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщил, что на противоположенном берегу Каховского водохранилища, где расположен временно оккупированный Россией Энергодар, зафиксировано движение вражеских РСЗО.

По его данным, россияне стреляли в направлении села Вышетарасовка. Евтушенко предупредил, что опасность обстрела населенных пунктов на Каховском водохранилище сохраняется.

Ранее местные власти призвали жителей Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов войск РФ со стороны Энергодара.