Зеленский: война началась и закончится в Крыму

Украина вернет все оккупированные Россией территории и закончит войну там, где она началась — в Крыму, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Эта российская война против Украины и против всей свободной Европы началась с Крыма и должна закончиться Крымом – его освобождением… Мы вернемся в Крым" , — подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина восстановит контроль и над другими оккупированными сейчас территориями.

"От Харьковщины до Херсона, от Донецка до Энергодара, от Станицы Луганской до Ялты, от Бердянска до Новофедоровки – все это часть нашей страны, все это Украина, которая будет полностью свободной" , — подчеркнул он.

Напомним, во вторник, 9 августа, в Новофедоровке Сакского района в оккупированном Крыму в районе российской авиабазы раздалось несколько взрывов.

Советник главы Министерства внутренних дел Украины, исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив заявил, что Украина получила высокоточные ракеты с радиусом поражения до 300 км.

В Министерстве обороны России заявили, что на авиабазе произошла детонация боеприпасов. При этом люди и техника не пострадали. Крымские "власти" объявили эвакуацию в Сакском районе.

Однако позже так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что в результате взрывов один человек погиб и пятеро, в том числе ребенок, получили травмы.

В Минобороны Украины потроллили россиян, заявив, что "не может установить причину возгорания".

Издание The New York Times, ссылаясь на свой источник, сообщило, что удар по авиабазе нанесли украинские военные из оружия украинского производства.