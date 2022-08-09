В Белом доме ответили, считают ли Крым законной целью для Украины

Вашингтон поддерживает усилия Киева по защите своего суверенитета и территориальной целостности, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы поддерживаем усилия Украины, как вы знаете, защитить свой суверенитет и территориальную целостность" , — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома, отвечая на вопрос о том, считают ли США Крым законной мишенью для Украины с оружием, предоставленным США.

Напомним, в оккупированном Крыму произошли взрывы на авиабазе в Новофедоровке, которую российские оккупанты используют, в том числе в войне против Украины. Известно о гибели по крайней мере одного человека и нескольких раненых. Украинская сторона отрицает причастность.