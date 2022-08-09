США расследуют деятельность фирмы, связанной с Абрамовичем

США проводят расследование деятельности компании Concord Management, которая курировала инвестиции хедж-фондов на миллиарды долларов для российского миллиардера Романа Абрамовича.﻿ Об этом, со ссылкой на New York Times, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Расследование, проводимое Комиссией по ценным бумагам и ФБР, сосредоточено на том, как партнеры Абрамовича использовали несколько офшорных подставных компаний для инвестирования восьми миллиардов долларов в хедж-фонды и частные инвестиционные компании.

Власти ищут информацию о денежных потоках в более чем десяток подставных компаний, базирующихся в таких убежищах, как Британские Виргинские острова и остров Джерси, и из них.

В июне суд США выдал ордера на конфискацию двух роскошных самолетов, принадлежащих Абрамовичу, в соответствии с санкциями, введенными США после вторжения России в Украину.

Министерство юстиции США также добивается от Конгресса более широких полномочий для ареста активов российских олигархов в качестве средства оказания давления на Москву в связи с ее вторжением в Украину.