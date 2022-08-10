ISW: Кремль использует лидеров этнических меньшинств для мобилизации

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) утверждают, что Кремль и министерство обороны России, вероятно, используют лидеров иммигрантских и этнических организаций для формирования добровольческих подразделений, которые планируется использовать для вторжения в Украину, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Председатель "Общества среднеазиатских узбеков Пермского края" Джахонгир Джалолов объявил, что узбекские граждане, проживающие или работающие в Пермском крае, должны сформировать в Пермском крае добровольческий батальон "Амир Тимур" для поддержки российских войск на Украине.

Джалолов отметил, что узбеки обязаны своим существованием в России русскому народу, а значит, должны участвовать в войне против Украины. Эксперты ISW ранее сообщали, что российские силы вербуют иммигрантов из Центральной Азии в базирующийся в Москве "собянинский" полк в обмен на российское гражданство и финансовую компенсацию.

Как сообщалось, аналитики Института изучения войны назвали четыре области в России, в которых формируют добровольческие батальоны для войны в Украине. Это Новосибирская, Саратовская, Ульяновская и Курганская области.