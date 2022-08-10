Новая Зеландия может войти в оборонный альянс, направленный на сдерживание Китая
Новая Зеландия может вступить в трехсторонний оборонный альянс AUKUS, в который сегодня входят Австралия, Великобритания и США, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман.
Тихоокеанский блок сейчас сосредоточен на строительстве атомного подводного флота для Австралии, но в будущем AUKUS планирует расширяться.
Оборонный альянс AUKUS был создан в сентябре 2021 года, одной из его целей является сдерживание Китая.
В рамках трехстороннего соглашения военно-морской флот Австралии впервые получит возможность строить атомные подводные лодки. Первые из них должны поступить на вооружение ВМС Австралии в 2036 году.