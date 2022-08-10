Сводка Генштаба: Россияне пытаются наступать на Донбассе, идут бои

Согласно данным﻿ Генерального штаба ВСУ, Рроссияне пытаются возобновить наступление на направлении Донецк – Пески, боевые действия продолжаются. Также они вели наступление в направлениях Минеральное – Авдеевка и Спартак – Авдеевка, но понесли потери и отошли.

На Авдеевском направлении были обстрелы возле Марьинки, Авдеевки, Опросного, Песков, Первомайского, Невельского, Петровского, Нетайлового и Красногоровки. Вражеские самолеты действовали возле Красногоровки и Марьинки.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела. До 11 августа планируется первый этап учений с боевой стрельбой ВС РФ и Беларуси. Есть угроза ударов из Беларуси.

На Северском направлении враг стрелял из ствольной артиллерии вблизи Сеньковки Черниговской области.

На Харьковском направлении были обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Дементиевка, Новое, Питомник, Руськие Тишки, Победа, Верхний Салтов, Старый Салтов, Мосьпаново, Старая Гнилица, Гусаровка, Коробочкино, Пятигорское и Шетигорское. Враг вел наступательные бои в направлении Ветеринарное – Уды, успеха не имел, понес потери, отошел. Продолжаются боевые действия по направлению Байрак – Гусаровка.

На Славянском направлении противник обстрелял районы Большой Камышевахи, Дмитровки, Карнауховки, Довгенького, Вернополья, Новой Дмитровки, Богородичного и Долины.

На Краматорском направлении враг совершал артиллерийские обстрелы недалеко от Северского, Григорьевки, Верхнекаменского, Сидорового и Райгородка.

На Бахмутском направлении оккупанты стреляли из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Константиновка, Бахмут, Ивано-Дарьевка, Покровское, Зайцево, Кодема, Курдюмовка, Бахмутское, Соледарь, Яковлевка и Вершина. Нанесли авиаудары силами штурмовой и армейской авиации вблизи Спирного, Соледара, Бахмута, Зайцева и Вершины. Враг пытался вести штурм на направлениях Новолуганское – Спирное, Владимировка – Яковлевка, Стряповка – Соледарь. Успеха не было, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Константинопольское, Новомихайловка, Малая Токмачка, Великомихайловка, Павловка, Владимировка, Шевченко, Пречистовка, Большая Новоселка, Бурлацкое, Время и Малые Щербаки. Нанесли авиаудары возле Павловки, Угледара и Новоселки.

На Южнобужском направлении противник стрелял из танков и артиллерии разных калибров вдоль линии боевого столкновения и нанес авиаудары вблизи Новогригоровки, Андреевки и Ольгиного. Вел разведку БпЛА.

В акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Есть угроза ракетных ударов.