ОВА: войска РФ нанесли удар по Никопольскому району, 13 погибших

Российские войска ночью обстреляли Никопольский район из "Градов", в результате чего 13 человек погибли, еще 11 ранены. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Враг дважды обстрелял район из "Градов". Направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов. Сознательно и коварно ударил, когда люди спали в своих домах" , - говорится в сообщении.

Под огонь попали Марганец и Мировская община.

В городе изуродовано более 20 многоэтажек, ЦНАП, дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и еще несколько админпомещений. Выведена из строя линия электропередач.

В Вышетарасовке Мировской общины погибла одна женщина, также пострадали супруги. В селе повреждены 11 частных домов и газопровод, добавил Резниченко.

Обновлено. ﻿По состоянию на 9:15 ночная российская атака по Никопольскому району унесла жизни 13 мирных людей. 11 ранены, 5 из них в тяжелом состоянии.