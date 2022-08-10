Британия планирует отключения электроэнергии на фоне газового кризиса

Знакомые с планами правительства Британии источники Bloomberg утверждают, что зимой Британия планирует организованно отключать электроэнергию для промышленности и домохозяйств, если холодная погода будет совпадать с нехваткой газа, сообщает Экономическая правда.

Дефицит электроэнергии может составлять около шестой части пикового спроса, согласно последнему правительственному "разумному сценарию худшего случая", даже после того, как будут запущены аварийные угольные электростанции.

Для экстренных мер по экономии газа Британии может потребоваться четыре дня в январе, согласно прогнозу, в связи с температурами ниже среднего и сокращением импорта электроэнергии из Норвегии и Франции.