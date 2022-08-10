Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 9 вражеских самолетов

Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 9 вражеских самолетов
Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ сообщил о потерях российской армии в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 42 800 (+160) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1832 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4086 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 971 (+7) ед,
  • РСЗО - 261 (+0) ед,
  • средств ПВО - 133 (+0) ед,
  • самолетов – 232 (+9) ед,
  • вертолетов – 193 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 766 (+9),
  • крылатых ракет – 185 (+0),
  • кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3005 (+7) ед,
  • специальной техники – 89 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Данные уточняются.

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