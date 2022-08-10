Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 9 вражеских самолетов
Генеральный штаб ВСУ сообщил о потерях российской армии в Украине.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 42 800 (+160) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1832 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4086 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 971 (+7) ед,
- РСЗО - 261 (+0) ед,
- средств ПВО - 133 (+0) ед,
- самолетов – 232 (+9) ед,
- вертолетов – 193 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 766 (+9),
- крылатых ракет – 185 (+0),
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3005 (+7) ед,
- специальной техники – 89 (+2).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Данные уточняются.