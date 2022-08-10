Байден подписал закон о $52 млрд субсидий на производство чипов в США

Президент США Джо Байден во вторник подписал закон о предоставлении субсидий в размере 52,7 млрд долларов для производства полупроводников и исследований в США, сообщает Экономическая правда.

Закон также предусматривает усиление усилий по повышению конкурентоспособности Соединенных Штатов по сравнению с научно-техническими усилиями Китая.

"Будущее будет сделано в Америке" , - сказал Байден, назвав этот шаг "инвестицией, которая бывает раз на поколение в самой Америке".

На церемонии подписания присутствовали руководители таких технологических компаний, как Micron, Intel, Lockheed Martin, HP и Advanced Micro Devices (AMD), губернаторы Пенсильвании и Иллинойса, мэры Детройта, Кливленда и Солт-Лейк-Сити и законодатели.

Белый дом заявил, что принятие закона стимулирует новые инвестиции в чипы.

Отмечается, что Qualcomm в понедельник согласилась приобрести дополнительные полупроводниковые микросхемы на нью-йоркскую фабрику GlobalFoundries на сумму 4,2 млрд долларов, доведя общую сумму закупок до 7,4 млрд долларов к 2028 году.

Предполагается, что после подписания закона и вступления в силу Министерства торговли США разработает и обнародует правила рассмотрения заявок на субсидии. Но сроки этой работы пока неясны, неизвестно и сколько времени понадобится для получения финансирования на заявленные проекты.

Белый дом также сообщил об инвестициях Micron в размере $40 млрд в производство чипов памяти. Это увеличит долю США на мировом рынке карт памяти с 2% до 10%.

Критики законопроекта утверждали, что он станет подарком прибыльным компаниям, производящим чипы, ранее закрывшие заводы в США. Байден заявил, что "этот закон не выдает компаниям незаполненные чеки". Он призван смягчить дефицит микросхем, коснувшийся многих отраслей – автомобилестроение, производство вооружений, бытовой техники и видеоигр.

Кроме субсидий, закон включает 25%-ный инвестиционный налоговый кредит для заводов по производству чипов, общая стоимость его оценивается в $24 млрд. Закон позволит выделить $200 млрд в течение 10 лет на стимулирование научных исследований в США, чтобы лучше конкурировать с Китаем.

Для финансирования этих инвестиций Конгрессу нужно будет принять отдельный закон об ассигнованиях.

Отмечается, что Китай предпринимал лоббистские попытки заблокировать "закон о чипах".

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что страна "решительно выступает против" и назвала закон напоминающим о "менталитете холодной войны".

Байден отметил, что Соединенные Штаты нуждаются в чипах для ключевых систем вооружения, таких как ракеты Javelin.