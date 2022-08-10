Нардеп: ВР планирует продлить военное положение и мобилизацию
На ближайшем пленарном заседании Парламент снова продлит срок действия военного положения в Украине. Об этом сообщил народный депутат ("Голос") Ярослав Железняк.
Соответствующий Указ Президента будет внесен на утверждение ВР в ближайшие дни. Это будет уже 4 продолжение за этот год.
"Пока срок продления неизвестен, но ожидается, что он, к сожалению, будет также достаточно длинным.
Также следует ожидать и указ о мобилизации, который привязывается к сроку действия военного положения", – отметил Железняк.
Напомним, в прошлый раз действие военного положения было продлено на 90 суток, до 23 августа.