Нардеп: ВР планирует продлить военное положение и мобилизацию

На ближайшем пленарном заседании Парламент снова продлит срок действия военного положения в Украине. Об этом сообщил народный депутат ("Голос") Ярослав Железняк.

Соответствующий Указ Президента будет внесен на утверждение ВР в ближайшие дни. Это будет уже 4 продолжение за этот год.

"Пока срок продления неизвестен, но ожидается, что он, к сожалению, будет также достаточно длинным.

Также следует ожидать и указ о мобилизации, который привязывается к сроку действия военного положения" , – отметил Железняк.

Напомним, в прошлый раз действие военного положения было продлено на 90 суток, до 23 августа.