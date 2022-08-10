МАГАТЭ: Обстрел ЗАЭС нанес ущерб станции, но радиация в норме

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии, что российский обстрел 6 августа вблизи сухого хранилища отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС нанес определенный ущерб, но радиация в норме, сообщает Украинская правда.

"На основе информации, предоставленной Украиной, эксперты МАГАТЭ оценили отсутствие непосредственной угрозы ядерной безопасности в результате субботнего инцидента" , - заявил Гросси.

В МАГАТЭ отметили, что российские обстрелы 6 августа повредили внешнюю систему электроснабжения станции, стены, крышу и окна в зоне хранилища отработанного ядерного топлива и кабели связи, которые являются частью его системы радиационного контроля, что может повлиять на работу трех датчиков.

Также получил ранение украинский охранник ЗАЭС. Но видимых повреждений контейнеров с отработанным ядерным топливом или защитного периметра объекта не было.

В то же время в МАГАТЭ подчеркнули, что российские обстрелы 5 и 6 августа нарушили практически все семь незаменимых компонентов ядерной безопасности на ЗАЭС – включая те, которые касаются физической целостности атомной электростанции, функционирования систем безопасности и защиты, персонала и внешних источников питания.

Гросси повторил, что серьезно обеспокоен ситуацией на ЗАЭС, и добавил, что любые военные действия, угрожающие ядерной безопасности, должны быть прекращены.

Он также подчеркнул необходимость скорейшего прибытия на станцию ​​экспертной миссии МАГАТЭ, чтобы помочь стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью.