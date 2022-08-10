В ВСУ озвучили результаты взрывов в Крыму

В результате взрывов на аэродроме Саки в Новофедоровке в оккупированном Крыму уничтожено около десяти самолетов и склад авиационного вооружения. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона в среду, 10 августа, сообщает Корреспондент.

По его словам, на аэродроме располагались российские самолеты Су-30 СМ, Су-24, Ил-76 и другие. Их использовали ежедневно.

Игнат отметил, что всего в Крыму есть пять аэродромов, которые РФ может использовать для взлета самолетов и нанесения ракетных ударов по Украине.

"По взрыву, который мы наблюдали на видеоматериалах, понятно, что поражен состав авиационного вооружения. Потому что детонация была серьезной. А если там дополнительно уничтожено с десяток самолетов, то это будет настоящая небольшая победа" , - сказал он.

Отметим, в сегодняшней сводке Генштаба по потерях войск РФ в Украине отмечено, что украинские военные уничтожили еще 9 вражеских самолетов. В общей сложности ВСУ уничтожили 232 российских самолета.