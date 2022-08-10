Bloomberg: Россия могла ввезти оружие из Сирии

Российское торговое судно Sparta II, находящееся под санкциями США, могло доставить оружие для армии РФ. Об этом 9 августа сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные разведки, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что корабль прошел турецкий пролив Босфор по пути из Сирии в Россию в конце прошлого месяца. По данным европейской разведки, Sparta II перевозила военный груз.

Как заявил источник агентства, правительство США считает, что Россия использует торговые суда для перевозки военных грузов в Черном море.

"Судно Sparta II почти наверняка доставило военные машины из сирийского порта Тартус, который используется Россией, о чем свидетельствуют данные разведки и спутниковые снимки от 17-25 июля" , - пишет Bloomberg.

Корабль был замечен в Сирии с транспортными средствами в трюме, а также при пересечении пролива Босфор. Позже его идентифицировали в Новороссийске при разгрузке как минимум 11 единиц техники.

Данные морского слежения показывают, что судно совершило путешествие, очевидно, без помех со стороны Турции.

Как выяснили журналисты, Россия уже несколько раз в этом году использовала на указанном маршруте суда компании ООО Оборонлогистика, которые в прошлом перевозили военные грузы из Сирии.