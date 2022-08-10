Украина нарастила агроэкспорт почти на четверть

Поставки украинской сельхозпродукции за рубеж в июле выросли на 22,7% по сравнению с июнем и составили 2,66 млн тонн. Об этом, со ссылкой на Минагрополитики, сообщает Корреспондент.

Таким образом, за месяц экспорт вырос на 492,7 тыс. тонн.

Так, экспорт пшеницы вырос более чем в три раза - до 412 тыс. т по сравнению с 138,4 тыс. т в июне.

Поставки ячменя выросли с 26 тыс. т до 183 тыс. т.

Экспорт кукурузы вырос на 84,7 тыс. т и составил 1,1 млн т.

Экспорт подсолнечника составил 362,1 тыс. т, что почти на 33% меньше, чем в июне.

Поставки соевых бобов в течение июля составили 141,55 тыс. т по сравнению с почти 71,3 тыс. т.

При этом экспорт соевого масла снизился до 15,7 тыс. т с 18 тыс. т. Фактический экспорт подсолнечного масла составил за месяц 307 тыс. т, что на 39,4 тыс. т больше, чем в июне.

Также в июле на внешние рынки Украина отгрузила 141,5 тыс. т шрота, что на 48,3 тыс. т больше показателей июня.