ОВА: В Донецкой области вводят спецрежим въезда и выезда

ОВА: В Донецкой области вводят спецрежим въезда и выезда
Фото: Facebook

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил﻿, что с 11 августа на подконтрольной Украине территории Донецкой области начинает действовать особый режим въезда, выезда и движения транспортных средств.

Особый режим предусматривает запрет на вывоз без разрешения из Донецкой области спецтехники, которая может быть использована для нужд обороны, например экскаваторов, тягачей, тралов и т.д.

Кириленко напомнил, что продолжает действовать запрет на въезд и перемещение транспорта, перевозящего алкогольные напитки и вещества на спиртовой основе (кроме лекарств и дезинфицирующих средств).

"Это шаг направлен на усиление наших оборонных способностей. Особый режим установлен на период действия военного положения в соответствии с законодательством", - подчеркнул глава ОВА.

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