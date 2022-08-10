ОВА: В Донецкой области вводят спецрежим въезда и выезда
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что с 11 августа на подконтрольной Украине территории Донецкой области начинает действовать особый режим въезда, выезда и движения транспортных средств.
Особый режим предусматривает запрет на вывоз без разрешения из Донецкой области спецтехники, которая может быть использована для нужд обороны, например экскаваторов, тягачей, тралов и т.д.
Кириленко напомнил, что продолжает действовать запрет на въезд и перемещение транспорта, перевозящего алкогольные напитки и вещества на спиртовой основе (кроме лекарств и дезинфицирующих средств).
"Это шаг направлен на усиление наших оборонных способностей. Особый режим установлен на период действия военного положения в соответствии с законодательством", - подчеркнул глава ОВА.