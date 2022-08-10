Венгерская и словацкая нефтяные компании оплатили транзит нефти через Украину

Украинская транспортная компания положительно отреагировала на предложение нефтепереработчиков Slovnaft (Словакия) и MOL (Венгрия) уплатить транзитные сборы за транспортировку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба", сообщает Экономическая правда.

"Slovnaft уже произвела оплату на счет компании и ожидает, что на основании этой поставки нефти возобновится в ближайшие дни. С этим решением согласилась и российская сторона" , – пишут в компании.

В заявлении отмечается, что прерывание поставок произошло после того, как на уровне банка возникли технические проблемы из-за оплаты транзитных сборов с российской стороны.

Кроме того, как пишет Bloomberg, венгерская компания Mol также перечислила Украине комиссию и ожидает возобновления транзита в течение нескольких дней.

На запрос ЭП в "Нафтогазе" пока не комментируют ситуацию.

Ранее сообщалось, что венгерский нефтепереработчик MOL начал переговоры о возобновлении транзита нефти из России через Украину по нефтепроводу "Дружба" и готов сам платить за него.

Российская нефтяная компания "Транснефть" заявила, что Украина прекратила транзит российской нефти через южную часть нефтепровода "Дружба" из-за санкций, которые сделали невозможным оплату услуг транзита.

Во время работы над шестым санкционном пакетом ЕС против России за ее вторжение в Украину, после длительной блокировки нефтяного эмбарго Венгрией, страны согласились временно вывести трубопроводные поставки нефти.

Таким образом, согласно принятым санкциям, поставки по нефтепроводу "Дружба" в Центральную Европу должны сохраняться, пока Венгрия, Словакия и Чехия не найдут альтернативу российскому ресурсу.

Действующий договор на транзит российской нефти по территории Украины заключен в декабре 2019 года и действует до января 2030 года.