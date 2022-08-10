Налог на Google: Гетманцев рассказал, сколько получит госбюджет
Государственный бюджет Украины получит около $76 млн от уплаты так называемого "налога на Google". Об этом сообщил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Данило Гетманцев в Facebook.
"Вчера истек срок подачи деклараций по "налогу на Google". Это НДС, который с этого года должны платить крупные транснациональные корпорации по предоставляемым в Украине электронным сервисам. Общая задекларированная сумма за второй квартал составляет около $76 млн", - написал он.
Он добавил, что налог заплатили 53 крупных компании. Самые большие суммы задекларировали Google, Apple, Facebook, Instagram, OnlyFans.
"Благодаря имплементации современных европейских норм по налогообложению электронных сервисов армия получила значительное финансирование во время войны. Из плательщиков и потребителей услуг никто не обанкротился, несмотря на прогнозы маргинальных "экспертов" из соцсетей", - добавил нардеп.