Налог на Google: Гетманцев рассказал, сколько получит госбюджет

Государственный бюджет Украины получит около $76 млн от уплаты так называемого "налога на Google". Об этом сообщил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Данило Гетманцев в Facebook.

"Вчера истек срок подачи деклараций по "налогу на Google". Это НДС, который с этого года должны платить крупные транснациональные корпорации по предоставляемым в Украине электронным сервисам. Общая задекларированная сумма за второй квартал составляет около $76 млн" , - написал он. ﻿

Он добавил, что налог заплатили 53 крупных компании. Самые большие суммы задекларировали Google, Apple, Facebook, Instagram, OnlyFans.