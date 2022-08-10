Взрывы в Крыму: в Новофедоровке ввели чрезвычайное положение

Ставленик России в оккупированном Крыму Сергей Аксенов заявил, что после взрывов в Новофедоровке введено чрезвычайное положение муниципального масштаба, сообщает Украинская правда.

"Признан ЧП муниципального масштаба. Количество жителей, размещенных в пунктах временного размещения – 252 человека" , - подчеркнул "глава" Крыма.

Он также сообщил, что владельцы поврежденного жилья получат компенсацию от 10 до 100 тысяч рублей, в зависимости от разрушений.

Разбор завалов якобы должен занять не более десяти дней, а начнется после оценки убытков.