G7 требует немедленного вернуть контроль над ЗАЭС Украине

Главы МИД "Группы семи" (G7) обнародовали заявление по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции, в которой требует от России немедленно вернуть контроль над АЭС Украине, сообщает Украинская правда.

"В этом контексте мы требуем, чтобы Россия немедленно вернула законному суверенному собственнику, Украине, полный контроль над Запорожской атомной электростанцией, а также над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины для обеспечения их безопасной и надежной эксплуатации" , – говорится в заявлении министров G7, опубликованном на сайте МИД Германии.

Украинский персонал, обслуживающий Запорожскую АЭС, должен иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз и давления, добавили министры.

"Именно продолжающийся контроль России над станцией представляет угрозу для региона" , – говорится в заявлении.

Министры заявили о поддержке усилий генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по укреплению ядерной безопасности в Украине.

Они подчеркнули важность содействия экспертной миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС для решения вопросов ядерной безопасности способом, который "уважает полный суверенитет Украины над ее территорией и инфраструктурой".