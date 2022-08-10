КГГА: в Киеве родители сами будут выбирать для детей форму обучения

Родители столичных школьников могут выбрать форму обучения своих детей и изменить выбор в течение учебного года. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что в Киеве родители сами смогут выбрать, как будет учиться их ребенок: офлайн, онлайн или по индивидуальной форме.

Так, к новому учебному году в условиях военного положения готовятся 1252 образовательных учреждения.

Большинство школ находятся в процессе избрания формата обучения. Их решения город ожидает в течение 10 дней.