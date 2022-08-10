КГГА: в Киеве родители сами будут выбирать для детей форму обучения
Родители столичных школьников могут выбрать форму обучения своих детей и изменить выбор в течение учебного года. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Отмечается, что в Киеве родители сами смогут выбрать, как будет учиться их ребенок: офлайн, онлайн или по индивидуальной форме.
Так, к новому учебному году в условиях военного положения готовятся 1252 образовательных учреждения.
Большинство школ находятся в процессе избрания формата обучения. Их решения город ожидает в течение 10 дней.
"Все городские программы, направленные на безопасность детей и преподавателей, в том числе обустройство укрытий и обеспечение пожарной безопасности, сохранены в полном объеме. Работы по этим программам продолжаются и будут завершены в срок. К началу учебного года должны быть подготовлены абсолютно все образовательные учреждения Киева" , – добавили в КГГА.