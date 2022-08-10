Засуха угрожает 60% территории ЕС и Великобритании - исследование

Согласно новому исследованию Европейской обсерватории засухи, засуха может поразить около 60% территории ЕС и Великобритании, что усиливается рекордной жарой в Европе этим летом, вызванной изменением климата, сообщает УНН.

Служба ЕС по изменению климата Copernicus отмечает "повышенную пожароопасность из-за отсутствия дождя и связанную с этим сухую растительность в сочетании с высокими температурами" , на фоне того, как лесные пожары продолжают бушевать по всей Европе.

Между тем, ожидается, что во многих европейских странах в августе и сентябре сохранятся засушливые погодные условия, что усугубит " и без того очень критическую ситуацию" , отметила Европейская обсерватория засухи Еврокомиссии в июле.

По данным обсерватории, это "ухудшит суровость засухи и ее влияние на сельское хозяйство, энергетику и водоснабжение".

Европейская обсерватория засухи изучила данные за 10-дневный период ближе к концу июля и обнаружила, что к середине месяца 45% территории ЕС находились в условиях предупреждения о засухе, а 15% находились в состоянии "красного уровня тревоги", при остром дефиците воды.

В Соединенном Королевстве, где данные Метеорологического бюро показывают, что английские регионы Восточной Англии, юго-восток и юг столкнулись с засушливым июльским периодом из-за исторической жары, Центр экологии и гидрологии страны предупредил, что засуха, вероятно, сохранится.

"Засухи стали нашей реальностью летом" , — написал во вторник в Twitter еврокомиссар по окружающей среде, океанам и рыболовству Виргиниюс Синкявичюс.

Страны, включая Францию, Испанию, Италию и Нидерланды, сталкиваются с нехваткой воды, а русла рек по всей Европе пересыхают. Засушливые условия серьезно отражаются на производстве энергии, сельском хозяйстве и речном транспорте.

Так, 100 муниципалитетов во Франции не имеют проточной воды, уровень Рейна в Германии и Франции настолько низок, что транспортировка товаров под угрозой, а Нидерланды "официально столкнулись с нехваткой воды", отметил Синкявичюс.

"Восстановление природы – лучшее решение, чтобы изменить это" , - добавил он.

По прогнозам, на этой неделе еще одна волна жары обрушится на северо-запад и центральную Европу.

Метеобюро выпустило желтое предупреждение о жаре для большей части южной Англии и некоторых частей Уэльса с четверга по воскресенье после своего первого предупреждением об экстремальной жаре в прошлом месяце.