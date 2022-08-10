WP: за атакой на аэродром в Крыму стоит украинский спецназ

Подразделения украинских Сил специальных операций стоят за атакой на аэродром вблизи поселка Новофедоровка в оккупированном Крыму, сообщает Washington Post со ссылкой на украинского чиновника, сообщает Новое время.

Чиновник, который говорил на условиях анонимности, не раскрыл подробности операции.

Как пишет издание, атака на аэродром в Крыму знаменует собой резкую эскалацию войны, а также демонстрирует способность украинских сил наносить удары намного глубже в тыл россиян, чем считалось ранее.

Газета напоминает, что украинские Силы специальных операций активно участвуют в операциях на захваченных территориях и координируют свои действия с местными жителями для проведения атак. Активность партизан была особенно распространена в оккупированной южной Херсонской области.

При этом один из американских чиновников на условиях анонимности заявил изданию, что при нападении на аэродром не использовалось американское оружие.

9 августа на военной авиабазе РФ Саки возле поселка Новофедоровка в оккупированном Крыму прогремели несколько мощных взрывов. Столбы дыма от них были видны как на суше, так и в море.

В Минобороны РФ заявили, что произошла «детонация нескольких авиационных боеприпасов».

Крымские «власти» рассказали о пяти пострадавших, а позже СМИ страны-агрессора заявили, что один человек погиб, а еще девять получили ранения.

В Минобороны Украины прокомментировало взрывы на аэродроме Саки в оккупированном Крыму. Ведомство отметило, что не может установить причину пожара на территории аэродрома, но напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.