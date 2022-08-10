Госстат: в июле инфляция составила 0,7%

В июле 2022 года потребительские цены повысились на 0,7%. Об этом сообщила Государственная служба статистики, сообщает Українські Новини.

В том числе, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в июле повысились на 0,8%, на одежду и обувь – снизились на 3,5%, на жилищно-коммунальные услуги – повысились на 0,5%, на услуги, связанные со здравоохранением - повысились на 0,5%, на образование - повысились на 0,1%.

По сравнению с июлем 2021 г. в июле 2022 г. потребительские цены повысились на 22,2%.

В январе-июле 2022 года инфляция составила 18,2%.

В июле 2022 г. базовый индекс потребительских цен увеличился на 1,2%.

В январе-июле 2022 г. базовый индекс потребительских цен повысился на 12,7%.

Базовая инфляция является субиндексом индекса потребительских цен.

Базовый ИПЦ (базовая инфляция) – часть инфляции, отражающая динамику свободных цен без учета позиций, цены на которые подвергаются влиянию административного и сезонного факторов.

Как сообщалось, в июне 2022 года потребительские цены повысились на 3,1%, базовый индекс потребительских цен повысился на 1,6%.

В 2021 году была зафиксирована инфляция 10,0%, в 2020 году – инфляция 5,0%, в 2019 году – инфляция 4,1%, в 2018 году – инфляция 9,8%, в 2017 году – инфляция 13.

В 2021 году базовая инфляция составила 7,9%.

Государственный бюджет на 2022 год предусматривает рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) – 6,2%.