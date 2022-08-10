Германия передала Украине дополнительные САУ и снаряды к ним

Германия передала Вооруженным силам Украины еще четыре самоходные артиллерийские установки Gepard и тысячи снарядов к ним, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

В перечне переданного оборудования отмечается, что Украина уже получила 12 артиллерийских установок этого типа. Ранее было известно о восьми переданных Gepard.

Также сообщается, что ВСУ за последние время получили:

49 тысяч снарядов для Gepard;

10 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств;

три бронированные ремонтно-эвакуационные машины и другое оборудование.

Всего Украина должна получить от Бундесвера 30 установок Gepard. По меньшей мере, сто военнослужащих ВСУ обучились работе с этими САУ в Германии.