Посол: украденное россиянами зерно из Украины перевозят 87 судов

Украденное россиянами зерно из Украины перевозят 87 судов, сообщает Деловая столица.

Об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Ливане Игорь Осташ во время брифинга в медиацентре "Украина" 10 августа.

"Работает преступная система, которая постоянно перевозит краденое зерно из Украины. Это может быть через Турцию, это может быть напрямую в Сирию, это может быть в другие страны Ближнего Востока. Но это такая преступная сделка, в которой участвуют, конечно, россияне, оккупационные войска России в Украине. Конечно, сирийские, российские, в основном, суда, и не только" , — отметил он.

По словам посла, очень важно обращаться к международному морскому праву. Потому что практически всё время эти суда, которые загружаются в Крыму и следуют такими преступными маршрутами, выключают свои AIS, транспондеры, маячки, чтобы быть невидимыми.

То есть это сигнализирует о нелегальной работе и нелегальном бизнесе, когда есть попытка что-то скрыть, избежать ответственности.