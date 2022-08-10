Аксенов сообщает о 14 пострадавших и десятках поврежденных домов в Крыму

После взрывов на военном аэродроме РФ Саки возле Новофедоровки в оккупированном Крыму за медицинской помощью обратились 14 человек, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на комментарий так называемого «главы Крыма» Сергея Аксенова.﻿﻿

По его словам, на данный момент пострадали 62 многоквартирных дома и 20 коммерческих объектов. По частным домам информация уточняется.

Также Аксенов сообщил, что за медицинской помощью обратились 14 человек, один человек погиб, а 252 человека находятся в пункте временного размещения.

9 августа на военной авиабазе возле поселка Новофедоровка прогремели несколько мощных взрывов. Столбы дыма от них были видны как на суше, так и в море. В Минобороны РФ заявили, что произошла «детонация нескольких авиационных боеприпасов».

В Минобороны Украины прокомментировало взрывы на аэродроме Саки в оккупированном Крыму. Ведомство отметило, что не может установить причину пожара на территории аэродрома, но напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.