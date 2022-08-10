Аксенов сообщает о 14 пострадавших и десятках поврежденных домов в Крыму
После взрывов на военном аэродроме РФ Саки возле Новофедоровки в оккупированном Крыму за медицинской помощью обратились 14 человек, сообщает Новое время.
Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на комментарий так называемого «главы Крыма» Сергея Аксенова.
По его словам, на данный момент пострадали 62 многоквартирных дома и 20 коммерческих объектов. По частным домам информация уточняется.
Также Аксенов сообщил, что за медицинской помощью обратились 14 человек, один человек погиб, а 252 человека находятся в пункте временного размещения.
9 августа на военной авиабазе возле поселка Новофедоровка прогремели несколько мощных взрывов. Столбы дыма от них были видны как на суше, так и в море. В Минобороны РФ заявили, что произошла «детонация нескольких авиационных боеприпасов».
В Минобороны Украины прокомментировало взрывы на аэродроме Саки в оккупированном Крыму. Ведомство отметило, что не может установить причину пожара на территории аэродрома, но напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.