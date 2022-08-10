Гайдай: оккупанты не собираются восстанавливать разрушенную ими Попасную

Российские оккупанты не собираются восстанавливать разрушенные ими населенные пункты на временно захваченных территориях в Луганской области, сообщает Новое время.

Об этом написал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале в среду, 10 августа. Он напомнил, что оккупанты обещали местным жителям, оставшимся в регионе, восстановление «коммунистическими темпами», однако сейчас, за два месяца до начала отопительного сезона ни в одном из временно захваченных россиянами городов ничего не сделано.

"Начиная с февраля россияне стирали с лица земли Попасную, затем вошли в город. Несколько месяцев звучали громкие обещания, пока не приняли решение оставить все как есть — то есть вообще не восстанавливать разрушенный населенный пункт" , — рассказал Гайдай.

По словам главы ОВА, оккупанты на фоне отсутствия обещанных «побед» на фронте «теряют доверие в оккупированных городах»: Новости относительно Попасной — это только первая ласточка неудач врага в тылу".

В эфире телемарафона Гайдай также сказал, что в Северодонецке оккупанты устроили для жителей «помывочные» в палатках на улице вместо центрального водоснабжения и не могут восстановить ни канализацию, ни газоснабжение, ни отстроить уничтоженные ими больницы.

Накануне марионетка Кремля в псевдореспублике «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что оккупанты не планируют восстанавливать Попасную, которую они же разрушили непрекращающимися обстрелами, «потому что особо смысла нет».