СБУ объявила в международный розыск экс-нардепа от "Партии регионов" Маркова

СБУ объявила в международный розыск экс-нардепа от "Партии регионов" Игоря Маркова, которого ранее обвинили в коллаборационной деятельности, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Служба безопасности Украины в Telegram, Офис генерального прокурора в Telegram, источники УП в правоохранительных органах.

"В основу нового подозрения легли его последние действия и призывы к войне. Он, как так называемый эксперт, в эфире прокремлевских СМИ публично призвал к изменению границ территории Украины, отрицал агрессию РФ и транслировал тезисы россиян.

В связи с объявлением в международный розыск теперь этот человек не сможет въехать в цивилизованные страны".

Правоохранители не называют фамилию. Однако, по данным источников УП, фигурантом дела является бывший народный депутат Украины 7-го созыва, эксдепутат Одесского городского совета и член Партии регионов Игорь Марков, который в 2014 году выехал на территорию РФ.

В СБУ добавили, что экс-нардеп подозревается по следующим статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

ч. 1, 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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