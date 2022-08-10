Ангелы Азова: в Киев привезли еще 16 погибших защитников Мариуполя
В Киев доставили тела еще 16 павших защитников, защищавших Мариуполь, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила патронатная служба "Ангелы Азова" в Telegram.
Сообщается, что сейчас патронатная служба вместе с полицией Киева, работниками морга и судмедэкспертами и криминалистами проводят осмотр и регистрацию тел.
В службе добавили, что семьи павших героев будут оперативно информировать об обнаружении совпадений ДНК.
Что предшествовало:
- Ранее прошло уже несколько этапов обмена погибшими военнослужащими.
- Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские.
- Выход защитников Мариуполя на подконтрольную россиянам территорию происходил 16-20 мая. По утверждению российской стороны, из подземелий "Азовстали" вышли 2 439 бойцов. Представители "Красного креста" регистрировали украинских защитников как военнопленных.
- В Генштабе ВСУ заявляли, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и командирам дан приказ сохранить жизнь личного состава. В Минобороны объяснили, что нет другого варианта спасения защитников из "Азовстали", кроме как выйти к противнику.
- Россияне и их сообщники из ОРДЛО угрожают бойцам "Азова" судилищем. Об обмене пленными пока речь не идет, несмотря на договоренности. Однако Украина получила тела погибших защитников Мариуполя.
- 2 июня Украина и Россия провели первый обмен телами погибших военных по формуле "160 на 160", якобы среди них были тела по меньшей мере 52 бойцов полка "Азов". 8 июня удалось вернуть еще 50 павших героев, из них 37 – защитники из "Азовстали" .